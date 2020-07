Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" URODZIŁA! "Córeczko, witamy na świecie" (FOTO)

Ola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 126 7 Odpowiedz

Cieszę się, że im się układa. Wyglądają na bardzo sympatyczna rodzinę. Anita miała od początku bardzo pozytywne nastawienie w programie do nowo poznanego męża i nie skreślała go ani nie wybrzydzała jak to często miało miejsce :) życzę im wszystkiego najlepszego