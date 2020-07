Przedsiębiorczy Rafał Maślak cieszy się ze sprzedaży biznesu żony: "Mielibyśmy DUŻE PROBLEMY"

Witam 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Takie gadanie... Gdyby biznes tak dobrze szedł to zatrudniliby managera na full-time do zarządzania salonem. Kamila nie musiałaby się wtedy tym w ogóle interesować, tylko okazjonalnie bo wiadomo że od czasu do czasu trzeba doglądać interesu. W ogóle obczajacie to jak on mówi? "Kamila nie miałaby czasu się tym zajmować". Wychodzenie z założenia że kobieta ma zajmować się dzieckiem...A może ty misterze posiedzisz z nim też?? Wtedy Kamila miałaby czas "się tym zajmować".