PRZEŁOM u Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? Chodzi o rozwód. Sensacyjne doniesienia tabloidu...

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Eksperci we wzajemnym przerzucaniu się błotem i zostawianiem po sobie uczucia generalnego niesmaku, Joanna Opozda i Antoni Królikowski, być może właśnie dokonali czegoś, co jeszcze niedawno wydawało się absolutnie niemożliwe. Jak zapowiada Super Express, między byłymi małżonkami miała się zawiązać nić porozumienia. Niewykluczone, że doszło nawet do ustalenia pewnych ugodowych rozwiązań co do zapowiedzianej na luty pierwszej rozprawy rozwodowej.