Przełom w sprawie rozłamu w Ekipie. Friz opublikował "WSPÓLNE OŚWIADCZENIE"

W październiku 2022 roku doszło do rozłamu Ekipy. Marcysia, Murcix, Patec, Mini Majk, Poczciwy Krzychu oraz Tromba wypowiedzieli umowy z Ekipa Holding. Zdaniem Friza do owego rozpadu doszło, ponieważ członkowie przestali spędzać razem czas, a ich "wspólny cel" zaczął się oddalać. Choć według Karola Wiśniewskiego kwestie finansowe nie były powodem, to Tromba był innego zdania.

Podczas wybuchu pandemii doszło do założenia spółki. Friz wyznał, że ekipowicze dostali akcje warte miliony złotych. Założenie spółki miało na celu zabezpieczenie przyszłości jego oraz wszystkich influencerów uczestniczących w dochodowym projekcie. Na początku ubiegłego roku Karol pojawił się w talk-show Hi Hani. Podczas rozmowy youtuber został zapytany o pogłoski dotyczące nierównego podziału w Ekipie, na co ukochany Wersow odpowiedział wymijająco.

Ja zawsze uważałem, że jeżeli chcesz z kimś robić coś, to on po pierwsze musi mieć tego większość, żeby czuł, że to jest jego. Po drugie, sam jakbym się postawił w takiej roli, to czułbym, że muszę mieć dużą tego część. [...] Trzecia kwestia jest taka, że wiadomo, nie mogę powiedzieć, jaki mamy procent z ekipowiczami, bo obowiązuje nas umowa [...] - skomentował na kanale Hi Hania.

Byli członkowie Ekipy doszli do porozumienia. Friz ujawnił szczegóły

Jak się okazuje, po blisko dwóch latach doszło do formalnego zakończenia sporu. We wtorek Friz opublikował na instagramowej relacji "wspólne oświadczenie", które stanowi dowód, że byli członkowie Ekipy doszli do porozumienia. Ze wspomnianego dokumentu wynika, że Marcysia, Murcix, Patec, Poczciwy Krzychu oraz Tromba zdecydowali się sprzedać swoje akcje. Kwota nie została jednak ujawniona.

Oświadczamy, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. doszło do zawarcia porozumień Spółek z pięcioma Twórcami tj. Marią Ryskalą, Martą Błoch, Mateuszem Trąbką, Jakubem Patecki oraz Kamilem Chwastkiem, którzy zdecydowali się o zakończeniu współpracy ze Spółkami blisko dwa lata temu. [...] Na mocy porozumień z influencerami - Marią Ryskalą, Martą Błoch, Mateuszem Trąbką, Jakubem Patecki oraz Kamilem Chwastkiem - ustalono szczegółowe zasady finansowego rozliczenia dotychczasowej współpracy. Zgodnie z nimi, twórcy m.in. przeniosą na rzecz Spółki Ekipa Holding S.A., a w przypadku jednego z twórców, na rzecz Spółki Ekipa Holding S.A. lub na rzecz wskazanego przez Ekipa Holding S.A. podmiotu trzeciego [...] Strony wyrażają zadowolenie z osiągnięcia tych porozumień, podkreślając chęć utrzymania wzajemnych pozytywnych relacji - czytamy w opublikowanym piśmie.

Na liście wymienionych osób zabrakło Mini Majka.

