Ekipa Friza szykuje wielki POWRÓT? Tromba rozwiał wątpliwości

Ekipa Friza jeszcze do niedawna królowała na polskim YouTube i stanowiła prawdziwie dochodowy biznes. Założona przez Karola "Friza" Wiśniewskiego grupa influencerów nagrywała razem filmy, piosenki i w czasach świetności co rusz wypuszczała na rynek kolejne produkty – w tym słodkie napoje czy słynne już lody, o które dosłownie bili się ich fani. Mimo ogromnej popularności w październiku ubiegłego roku w ekipie nastąpił rozłam, kiedy to aż sześcioro twórców wypowiedziało umowy Ekipa Holding. W gronie tym znaleźli się Marcysia, Murcix, Patec, Mini Majk, Poczciwy Krzychu oraz Tromba, który później w rozmowie z Sylwestrem Wardęgą otwarcie uderzył we Friza.