Friz po raz pierwszy mówi o rozpadzie Ekipy! "To kumulowało się OD ROKU"

Friz na dywaniku. Pierwszy raz opowiada o kulisach rozpadu Ekipy

Ja zawsze uważałem, że jeżeli chcesz z kimś robić coś, to on po pierwsze musi mieć tego większość, żeby czuł, że to jest jego. Po drugie, sam jakbym się postawił w takiej roli, to czułbym, że muszę mieć dużą tego część. [...] Trzecia kwestia jest taka, że wiadomo, nie mogę powiedzieć, jaki mamy procent z ekipowiczami, bo obowiązuje nas umowa, ale gdyby siedział tutaj wujas, byłby moim przyjacielem i chciałbym z nim zrobić jakiś projekt, wypromować go to powiedziałbym mu, że ja cię wypromuję, a ty będziesz mi dawał między 25 a 35 procent. Dodatkowo, jeśli twoje wyniki będą lepsze z miesiąca na miesiąc, to ten procent będzie mógł się obniżać, taki success fee.