Dom Ekipy Friza jest DO WYNAJĘCIA! Cztery pokoje, każdy z łazienką, tarasem... Skusicie się? (ZDJĘCIA)

Rel 24 min. temu zgłoś do moderacji 111 6 Odpowiedz

Słuchajcie mam ostatnio takie refleksje. Że my jako społeczeństwo cofamy się do tyłu. Dawniej było mnóstwo mlodych ludzi w różnych stowarzyszeniach, kółkach. Ludzie mieli zainteresowania, a to fotografia a to zbieranie czegoś. Teraz tylko pajacują bez wstydu w internecie, nie wnosząc nic. Konsumują, idą spac i znowu konsumują i tak w kółko.