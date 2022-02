Wiemy, ile kosztują WSZYSTKIE SAMOCHODY członków Ekipy! Kwota zwala z nóg (ZDJĘCIA)

Grab 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mają swoje 5 minut, jeśli to dobrze wykorzystają to mają szansę a jeśli nie to za kilkadziesiąt lat będą płakać że emerytura głodowa tak jak u naszych byłych biednych gwiazd z pałaców