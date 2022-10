Tromba MASAKRUJE Friza: "Czułem się jak produkt, który został WYKORZYSTANY"

Ekipa Friza to niewątpliwy fenomen w polskim internecie. Wygłupy influencerów mieszkających w jednym domu obserwowane były przez miliony widzów, a kanał pomysłodawcy - Friza - zebrał pokaźną liczbę ponad czterech milionów subskrypcji. Każdy, kto trafił do domu Ekipy, mógł liczyć na szybki wzrost popularności i zwiększenie zasięgów w social mediach.

Ekipa Friza miała też swój debiut na giełdzie, gdzie została wyceniona na zawrotną sumę ponad 143 milionów złotych. Niestety, gdy w projekcie doszło do rozłamu, cena pojedynczej akcji gwałtownie spadła do niecałych czterech złotych za akcję.

Jednym z byłych członków Ekipy jest Tromba , czyli Mateusz Trąbka . Youtuber w rozmowie z Sylwestrem Wardęgą opowiedział o kulisach rozpadu domu Ekipy i przyjaźni z Karolem. Ze względu na zapisy wciąż obowiązującej umowy musiał gryźć się w język, aby nie narazić się na dotkliwe konsekwencje finansowe. Gdy Wardęga zapytał go o stosunek Friza do pieniędzy, odpowiedział, że największym problemem nie były zarobki, a brak zaufania.

Straciliśmy zaufanie do managementu i do tego wszystkiego. Między nami już nie było vibe'u. Niektórzy myślą, że oddawaliśmy procent. Trochę chodzi o pieniądze, ale też o relacje. I jedno z drugim zaczyna się mieszać. Gorzej mi się z kimś zaczyna spędzać czas, rozmawiamy, ale to się nie naprawia. Otwierasz oczy na inne sprawy, bo jak komuś ufasz i jesteś jego przyjacielem, to pewnych rzeczy nie widzisz - powiedział Tromba.

Czuję, że muszę przez to przebrnąć. Ludzie, którzy bezmyślnie piszą [...], że jestem taki, a nie inny, że bez Friza to bym w ogóle nie istniał, no to stary, jeśli mają takie zdanie i mają 10 lat, to nie zmienię tego... - powiedział z żalem Tromba.