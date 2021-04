Tu powstają lody Ekipy Friza! Fabryka odnaleziona przez fanów (WIDEO)

Niezly cyrk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przykład jak zrobić coś z niczego. Nikt by nie zauważył tych lodów gdyby nie nachalna reklama w stylu "cala Polska oszalała ma punkcie lodów kogoś tam". Zawsze znajdzie się ilus, którzy pobiegną sprawdzić co to. Bo jak to możliwe, że oni jeszcze o tym nie słyszeli.