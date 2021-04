Luksusowe auta, zamiłowanie do gadów i tatuaży. Oto Tromba i Marcysia z Ekipy Friza

Milionowe zasięgi, luksusowe auta, zamiłowanie do gadów i tatuaży - tak w skrócie wygląda życie Mateusza i Marii, którzy należą do Ekipy Friza. Tromba jako jeden z pierwszych dołączył do projektu Karola Wiśniewskiego. Razem z nim nagrywa pranki oraz piosenki, które cieszą się milionowymi wyświetleniami. Marcysia przez dłuższy czas żyła w cieniu Mateusza. Ryskala zdobyła upragnioną popularność w social mediach dzięki wzięciu udziału w #hot16challenge2, który nagrała Los Angeles.