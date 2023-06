Przełom w sprawie zaginionej łodzi podwodnej Titan. "Samolot ZAREJESTROWAŁ DŹWIĘKI w obszarze poszukiwań"

Zatonięcie Titanica było jedną z największych katastrof XX wieku. Statek miał być "praktycznie niezatapialny", a zderzenie z górą lodową sprawiło, że ponad 1500 osób straciło życie. Wrak brytyjskiego transatlantyku do dziś spoczywa na dnie, a jego historię mogą podziwiać ci nieco bardziej majętni. Nie jest bowiem łatwo dotrzeć do pozostałości legendy, choć jest to możliwe między innymi dzięki łodzi podwodnej Titan, która w niedzielę zaginęła w pobliżu Titanica. Mimo że od kilku dni trwa akcje ratunkowa, to eksperci z coraz większym niepokojem mówią o szansach przeżycia załogi.