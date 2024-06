Przełom ws. zniknięcia Iwony Wieczorek? Policja przekazała zdjęcie i wystosowała apel

Sprawa Iwony Wieczorek wzbudza mnóstwo emocji. Przypomnijmy, 19-letnia wówczas Iwona zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała z imprezy do swojego domu w Gdańsku. Mimo że dziennikarze wielokrotnie donosili o ewentualnych przełomach w śledztwie, to tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co dokładnie stało się z kobietą po wyjściu z sopockiego Dream Clubu.