Przejmujące wyznanie matki Iwony Wieczorek. Tak dziś mówi o sprawcy zaginięcia córki: "WYBACZYŁAM, by po prostu żyć"

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek regularnie powraca do mediów już od lat. Choć wielokrotnie wydawało się, że wkrótce może dojść do przełomu, to zagadki jej nagłego zniknięcia nie udało się rozwikłać do dziś. Przypomnijmy, że w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-letnia wówczas Gdańszczanka wracała do domu po imprezie i przepadła bez śladu.