Przemysław Babiarz STRACIŁ PRACĘ przy teleturnieju TVP. Zastąpi go youtuber

Przemysław Babiarz znika z "Va banque"

Nowy prowadzący "Va banque". Kim jest Radosław Kotarski?

Co ciekawe, zanim jednak Kotarski został youtuberem, miał firmę zajmującą się importem materiałów reklamowych z Chin i sprowadzał do Polski m.in. breloczki, otwieracze do butelek i smycze do identyfikatorów. We 2014 roku rozpoczął współpracę reklamową z Bankiem Millennium. Jest twarzą kampanii banku oraz tworzy krótkie filmy edukacyjne na temat finansów. Należy do grona najlepiej zarabiających internetowych twórców w Polsce.