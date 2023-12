TYLKO NA PUDELKU: Zmiany w programach rozrywkowych TVP. Przemysław Babiarz ma pożegnać się z "Va Banque". NIE ON JEDEN straci posadę

Ostatnie tygodnie przyniosły niemałą rewolucję w Telewizji Polskiej. Od październikowych wyborów parlamentarnych w mediach co rusz pojawiały się pogłoski o domniemanych zmianach personalnych w szeregach stacji i zniknięciu z anteny kolejnych jej "twarzy". Zdecydowanie najwięcej mówiło się o przyszłości dziennikarzy "Wiadomości" oraz TVP Info, którzy wielu widzom niezmiennie kojarzyli się z poprzednim obozem władzy. Z telewizją publiczną zdążyła się już na przykład rozstać niegdysiejsza szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka. Plotkowano też m.in. o losach Miłosza Kłeczka czy Magdaleny Ogórek.

Przemysław Babiarz pożegna się z programem w TVP! Nie tylko on

W ostatnich tygodniach nie brakowało spekulacji sugerujących, że zmiany w TVP mogą objąć nie tylko programy informacyjne, lecz również formaty rozrywkowe. Pudelkowi udało się dotrzeć do osoby związanej z TVP, która opowiedziała, jak mogą potoczyć się losy prowadzących popularne teleturnieje emitowane na TVP. Nasz informator zaznaczył, że sytuacja w stacji jest "bardzo dynamiczna", jednak dowiedział się, że wkrótce ze swoim programem w Telewizji Polskiej ma pożegnać się prowadzący "Va Banque" Przemysław Babiarz . Dalsze losy samego show jak na razie nie są znane.

Zobaczymy się dopiero w 2024 r. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy wyemitujemy pierwszy premierowy odcinek w nowym roku - można było przeczytać we wspomnianym wpisie.

Okazuje się, że "Va Banque" nie jest jedynym programem, w którym w najbliższym czasie mogą nastąpić roszady . Według informatora Pudelka planowane są także zmiany prowadzących w dwóch innych rozrywkowych formatach. Mowa tu o "Jaka to melodia?", którego gospodarzem jest Rafał Brzozowski oraz show "Tak to leciało". Drugi z muzycznych teleturniejów prowadzą Sławomir i jego żona Kajra.

Planowane są także zmiany przy programach "Jaka to melodia?" oraz "Tak to leciało". Tutaj najprawdopodobniej dojdzie do zmiany prowadzących jeszcze w styczniu - twierdzi nasz informator.