"Jaka to melodia?" ZNIKNIE z ramówki po zmianach rządów w TVP? Rafał Brzozowski już zabrał głos

"Jaka to melodia" zniknie z TVP? "Widzowie zobaczą jedynie powtórki"

Według ustaleń serwisu Pomponik, wiatr zmian w TVP nie ominie uwielbianego programu " Jaka to melodia? " . Wspomniany portal przekazywał za informatorem, że "widzowie mają zobaczyć w telewizji jedynie powtórki teleturnieju, a nie nowe odcinki". Przypomnijmy, że "Jaka to melodia?" jest emitowana na antenie TVP1 nieprzerwanie od 1997 roku . Przez wiele lat gospodarzem muzycznego show był Robert Janowski. W 2018 jego rolę przejął Norbi, a w 2019 prowadzącym został Rafał Brzozowski .

Rafał Brzozowski został zapytany o rzekome zakończenie nagrań do programu "Jaka to melodia?"

To jakieś bzdury! Jutro idę na 10.00 do pracy. Pracujemy cały czas. Mamy nagrany program do połowy stycznia i nagrywamy nowe odcinki. Nie wiem, kto to wymyślił. To są jakieś głupoty po prostu - odpowiedział rozemocjonowany Rafał Brzozowski.