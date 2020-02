Rafał "Osobowość Roku" Brzozowski zdradza kulisy programu: "Pomagam rozładować stres, żartuję z uczestnikami i opowiadam dowcipy"

...... 41 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Nie rozumiem tej nagonki na na niego na Pudlu. Owszem, czasami zdarzylo sie, ze cos zaspiewal i calkiem zabawnie wyszlo, memy itd. Czy to jest powod do wysmiewania lub hejtu? Czy zrobil cos zlego komus? W sumie to jest osobowoscia, skoro wzbudza tak skrajne emocje. Takich ludzi sie lubi albo nie. Dla mnie to calkiem spoko gosc, sympatyczny, lekko prowadzi program, obejrzalam kilka razy, bo moja 7latka lubi kolo fortuny i sie nieraz przewija w tv. Kojarze go jeszcze z kilku innych programow sprzed lat, raz chyba gdzies u Majewskiego, kiedy go wkrecili. Normalny gosc z charakteru.