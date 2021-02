Przemysław Czarnek chce ODCHUDZAĆ dzieci po powrocie do szkół. Szczególnie dziewczynki, bo "TU JEST WIĘKSZY PROBLEM"...

Majula 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zacznij od siebie chłopie. A wg. badań to co powiedział pan minister jest błędne, częściej ta nadwaga u młodych chłopaków występuje. To co powiedział to normalne stygmatyzowanie. Presja odnośnie wyglądu, jakiej kobiety są poddawane i to od najmłodszych lat jest już nie do wytrzymania. Osoba z takim autorytetem nie powinna kierować takich słów do młodych dziewczyn, które są szczególnie wrażliwe na te kwestie. Potem jest anoreksja, bulimia i zaburzenia odżywiania. Nie tędy droga panie Czarnek. Edukacja, zachęta, zajęcia z dietetykiem, ciekawy i urozmaicony wf w szkole, a nie rzucenie piłki do siatkówki i to odnośnie obu płci. A wogóle to jest już szczyt, kobieta nie dość, że ma być fit srit szczupła, zadbana, wypielęgnowana, to ma być gotowa do rodzenia dzieci, mieć zadbany dom, wykształcenie i super karierę, zaspokajać męża, bo jak nie to nie jest dość dobra i on sobie może znaleźć lepszą. A chłop? Ma mieć prace, a jak z niej wróci najlepiej żeby tylko odpoczywał biedaczysko no i wystarczy, że zmienia skarpety. Kobiety się zarzynają i katują dietami, a facet w pl tylko hoduje brzuchol.