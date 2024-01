Przemysław Czarnek wygrał plebiscyt… na "DZBANA ROKU". Zobaczcie, jak to skomentował!

Przemysław Czarnek , do niedawna sprawujący funkcję ministra edukacji, był jednym z najbardziej krytykowanych polityków w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucano mu m.in., że pod jego kierownictwem polska szkoła stała się upolityczniona , a nauczyciele masowo zaczęli odchodzić z zawodu.

W sieci natychmiast posypały się "gratulacje". Poseł KO, Marcin Józefaciuk, w poście na Facebooku zwrócił np. uwagę na to, że w konkursie na Dzbana Roku na Czarnka głosowało ponad 300 tysięcy osób, a w wyborach parlamentarnych zaledwie 130 tysięcy.

Poseł Czarnek "dziękuje" za wyróżnienie

Został pan uznany za "Dzbana Roku" . Internauci pytają, czy pan odbierze to wyróżnienie. Zdobył pan 309 tysięcy głosów... - zagaił prowadzący Jacek Nizinkiewicz.

Przez kogo zostałem uznany? Konkurs organizowany przez ludzi od Urbana i od tygodnika "Nie", czyli świat lewacki, który mnie próbuje nieskutecznie obrażać! Takie nieskuteczne obrażanie jest dla mnie wyłącznie nobilitacją, jeśli to robią lewacy. Gdyby mnie chwalili, to zapadłbym się pod ziemię ze wstydu. Tymczasem tego rodzaju rzeczy to jest dla mnie pieszczota i nobilitacja, bardzo dziękuję - odparł Czarnek.