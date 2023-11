Zbigniew Boniek MASAKRUJE Przemysława Czarnka na X (Twitterze): "Nie powiem nawet pies cię J***Ł". Ostro?

Mona Paula 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 7 Odpowiedz

Pan Boniek czuje sie pewnie i probuje punktowac u spoleczenstwa!!!! Trzeba bylo to robic wczesniej, tak jak inni! Teraz, gdy wiadomo, ze ci przegrali to podkleja sie osn i kopie lezacych. Teraz, drogi panie, to juz nie robi wrazenia!!!!! Zawsze w mediach sportowych gadal pan hak nakrecony i uwazal pan w studiu wszystkich za dzieci specjalnej troski… czekałam w tamtym czasie aby pan sie rowniez politycznie okreslil. Ale jak to przyslowie miwi” pokorne ciele dwie matki ssie” tu sie nie sprawdza. Teraz to prosze politycznie twarz trzymac krotko… za pozno!!!!!