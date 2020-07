Zdegustowany Zbigniew Boniek ubolewa nad prawami wyborczymi ludzi ZE WSI i z podstawowym wykształceniem: "To trochę DZIWNE"

Magda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

szkoda tego komentować, statystyki pokazują to samo przy każdych wyborach nawet do europarlamentu, niestety ten facet miał odwagę powiedzieć o tym publicznie, jaki z tego wniosek? mniej ludzi się kształci? albo wyjeżdżają za granicę i nie głosują? a na PIS głosują ludzie biedni, bo za PO źle im się żyło? co innego jeśli podstawowe wykształcenie ma starszy człowiek na rencie czy emeryturze, a co innego jeśli mówimy o osobie, która skończyła tylko gimnazjum, osobiście uważam że np 30-letnia osoba bez zawodówki w 21 wieku to po prostu wstyd, albo po prostu za 100 lat statystyki w Polsce będą zupełnie inaczej wyglądać, przecież już teraz wielu wykształconych, inteligentnych ludzi mieszka na wsi