Internautka ATAKUJE Małgorzatę Rozenek za poparcie Trzaskowskiego: "Chce pani, żeby Henio uczył się w szkole MASTURBACJI?"

Oho 55 min. temu

A nie dziwi was dlaczego wszystko gwiazdy powielają te same poglądy polityczne? Pizzagate. czy choćby nasza zatoka sztuki - dlaczego jest zmowa milczenia i wszyscy milczą i staneli za sobą murem? Nie jest to dla was dziwne, że nigdy ale to nigdy nikt się nie wychyla z poglądami i promuje "lewicę" chyba kazdy wie co wyszło z obama, clintonami, co się dzieje teraz w hollywood, jak celebryci są umoczeni i jak się okazało - na sznurkach. Przekazują to co muszą. Adrenochrom. Pizzagate. Pedwood. KABAŁA. Upadek Kabały. Wpiszcie sobie.