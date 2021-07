Przemysław Kossakowski JUŻ NIE NOSI OBRĄCZKI! Zapomniał o przysiędze składanej Wojciechowskiej?

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że związek Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego ma się świetnie. Jak jednak udało się ustalić Pudelkowi, para postanowiła się rozstać. Decyzję o zakończeniu związku miał podjąć Kossakowski.

Paparazzi przyłapali podróżniczkę w drodze do studia TVN. Uzbrojona w okulary przeciwsłoneczne oraz T-shirt z przesłaniem Wojciechowska dziarskim krokiem maszerowała stołecznym chodnikiem, posyłając fotoreporterom promienne uśmiechy. Co ciekawe, na serdecznym palcu prawej dłoni Martyny można było jeszcze dostrzec ślubną obrączkę - którą to dziennikarka nieco bardziej wyeksponowała, pozując do zdjęć w studio "Dzień Dobry TVN".