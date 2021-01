Martyna Wojciechowska świętuje trzy miesiące małżeństwa: "Każdy dzień jest lepszy od poprzedniego!"

Martyna i jej mąż pobrali się w podwarszawskich Markach. Wybrali modny, rustykalny lokal z dostosowanymi do potrzeb gości stajnią i stodołą. Martyna opisała swój wielki dzień słowami "miłość w czasach zarazy" i wspólnie z ukochanym przyjęła nieskończoną liczbę gratulacji i komplementów.

Zobacz także: Martyna Wojciechowska o sytuacji kobiet w Polsce: "Może odbierzemy kobietom prawo do noszenia spodni?"

Choć zarzekałam się, że „to nie dla mnie”, to... każdy dzień jest lepszy od poprzedniego! - pisze zachwycona Martyna i podsumowuje: Czyli jednak warto dać się życiu zaskoczyć .

Przy okazji Wojciechowska, która po ślubie została przy swoim nazwisku, zaprosiła śledzących jej profil fanów do głosowania na jej męża w trwającym właśnie plebiscycie Telekamer.

Ponieważ Koska jest aktualnie nominowany do TELEKAMERY w kategorii Osobowość Telewizyjna to przy okazji (bez okazji też) zachęcam do głosowania na Niego - napisała dumna żona.