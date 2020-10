Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcia ze ślubu! "Miłość w czasach zarazy"

W piątek wieczorem fanów Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego rozgrzała wiadomość o tym, że para lubianych dziennikarzy wzięła ślub. Co prawda "na salonach" plotkowano o tym już od jakiegoś czasu, ale żadne z nich nie chciało składać publicznych deklaracji. Wręcz przeciwnie - najbardziej intymne sprawy zachowywali tylko dla siebie, co wzbudziło jeszcze większy szacunek ze strony ich fanów. Pewne wskazówki co do ślubu pojawiły się jednak, gdy paparazzi przyłapali Wojciechowską na wybieraniu sukni ślubnej.