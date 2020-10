Klimatyczny ślub Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski dość długo wodzili za nos dziennikarzy i nie chcieli zdradzić żadnych szczegółów dotyczących przygotowań do ewentualnego ożenku. Celebrycka para w piątek zaskoczyła wszystkich fanów, ogłaszając, że jest już po ślubie. Na instagramowym profilu dziennikarza pojawiło się zdjęcie z ceremonii, a także krótki filmik, na którym tańczy z ukochaną.

Jak udało nam się ustalić, wydarzenie odbyło się w "Cichej 23", czyli klimatycznej przestrzeni eventowej w podwarszawskich Markach. To właśnie tam obył się sekretny baby shower Maffashion. Widać więc, że obsługa ma doświadczenie w pracy z celebrytami i potrafi zachować pełną dyskrecję. Do dyspozycji gości urokliwej przestrzeni ulokowanej w lesie jest m.in. stajnia, taras, strefa chillout i piękny ogród, w którym można wziąć plenerowy ślub. To właśnie w takich okolicznościach przyrody Martyna Wojciechowska powiedziała "tak".