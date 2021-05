Przemysław Kossakowski pokazał twarz po BOTOKSIE: "Mogłem poczuć się PIĘKNY!" (FOTO)

Potem ludzie, którzy mnie znają, mówili, że wyglądam lepiej. Że moja twarz nabrała świeżości i w ogóle zadziała się na niej jakaś trudna do uchwycenia, ale dobra zmiana. Jednak to miało dopiero nadejść a ja, po wyjściu z gabinetu byłem przytłumiony i w refleksyjnym nastroju. Pamiętam, że spojrzałem na swoje odbicie w lustrze i powiedziałem, że czuję się, jakbym został uderzony - pan doktor wypomina mi to do dziś.