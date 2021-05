Przemysław Kossakowski broni celebrytów, którzy wystąpią w programie "To tylko kilka dni": "Mnie też ostrzegano"

Z chorobliwą fascynacją obserwuję to, co od kilku dni dzieje się wokół programu "To tylko kilka dni". To wyjątkowe doświadczeniem, ponieważ doskonale pamiętam, w jaki sposób, trzy lata temu przestrzegano mnie przed angażowaniem się w ten dziwny projekt, o dziwacznym tytule "Down the Road". I było w tych przestrogach wszystko to, co dzieje się teraz. Mówiono mi zatem, że to bardzo zły pomysł, że to bardzo zły tytuł i że będę się mierzył z zarzutami, że robię karierę na ludziach z niepełnosprawnościami, że zabieram głos w sprawach, o których nie mam pojęcia i że do tego na tym wszystkim zarabiam. Krótko mówiąc, będzie to potraktowane jak kolejna, celebrycka ściema - wspomina Kossakowski.