"To tylko kilka dni". W nowym programie celebryci będą opiekować się osobami niepełnosprawnymi! (WIDEO)

Program "Down the road" okazał się jednym z najcieplej przyjętych propozycji stacji TTV. Widzowie nie tylko obdarzyli sympatią bohaterów podróży, ale też samego Przemka Kossakowskiego , który został nagrodzony Telekamerą.

Stacja postanowiła iść za ciosem i nakręcić kolejny program również oparty na holenderskim formacie Take over, take care. Za kilka dni w TTV pojawi się nowy program To tylko kilka dni, w którym znane osoby przejmują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W roli opiekunów zobaczymy między innymi Miśka Koterskiego, Barbarę Kurdej-Szatan, Sławomira Zapałę, Qczaja czy Dagmarę z "Królowych Życia".