Telekamery 2021. Przemek Kossakowski zgarnia statuetkę osobowości telewizyjnej

Ostatecznie nagrodę zgarnął Przemek Kossakowski, prowadzący Down the Road, a prywatnie mąż Martyny Wojciechowskiej.

Odbierając statuetkę Kossakowski podziękował bohaterom programu Down the road. Zespół w trasie.

Każdy rozsądny człowiek zgodzi się ze mną, że dostaje tę bardzo piękną nagrodę w kontekście "Down the road". Prawdziwymi osobowością w tym niezwykłym projekcie, który stał się czymś więcej, niż programem telewizyjnym są jego uczestnicy. W "Down the road" jestem zaledwie kierowcą. Dziś jestem rodzajem pośrednikiem, który odbiera tę nagrodę w imieniu innych. Moi kochani, jeśli oglądacie, jestem tutaj z waszego powodu i dzięki Wam - mówił Kossakowski.