Telekamery 2021: nominacje już ogłoszone. Rafał Brzozowski wśród "OSOBOWOŚCI telewizyjnych"

wojt 3 min. temu

Bardzo nie lubie Brzozowskiego i Nowakowskiej, ulubienicy TVP1 Brzozowski to kto? próbuje spiewać covery, bo swoich nie ma, ale słabo mu to wychodzi, prowadza obydwoje wszystko co sie da w TVP Ogladam program ,,Jaka to melodia", ale odkad Brzozowski prowadzi o juz inny program, zarozumiały bufon. Pan Jankowski miał tyle ciepła , był zyczliwy i fajnie na luzie prowadził