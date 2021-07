Przemysław Kossakowski ROZPŁYWAŁ SIĘ nad Martyną Wojciechowską nawet PO ROZSTANIU?! "To jest plus pandemii. CIESZYMY SIĘ SOBĄ"

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się 3 miesiące po ślubie. Oznacza to, że pod koniec stycznia nie byli już parą. Co ciekawe, w tym okresie Kossakowski udzielił wywiadu. Wynika z niego, że Przemek poprosił, by w rozmowie nie poruszać tematu małżeństwa. Mimo to mówił o Martynie...