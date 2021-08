Przemysław Kossakowski skromnie o sobie: "SKOMPROMITOWANY CELEBRYTA"

Z racji tego, że to Kossakowski wyprowadził się z domu niedługo po ślubie, część obserwatorów to właśnie jemu przypisuje odpowiedzialność za koniec związku. Mimo to Przemek stara się nie przejmować krytycznymi komentarzami i kontynuuje swoje projekty zawodowe.

[Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe - przyp. red.] to kreatywny kolektyw, złożony z ludzi mających pomysły, przy których pomysł, żeby zrobić wystawę obrazów Kossakowskiego w kuchni nieczynnej restauracji, to naprawdę pomysł na rozgrzewkę - wyjaśnił Przemek. Ta rozgrzewka to wstęp do czegoś większego, a mianowicie do przekształcenia restauracji Omega w pełnoprawną galerię sztuki, która będzie miała do zaproponowania coś o wiele bardziej wartościowego niż wystawy skompromitowanych celebrytów - dodał samokrytycznie.