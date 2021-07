Przemek Kossakowski PRZERYWA MILCZENIE i komentuje rozstanie z Martyną Wojciechowską: "BOLESNE DECYZJE nie są podejmowane z dnia na dzień"

leonidas 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

czyli po pierwsze przyznał się do tego, że jego wizerunek w mediach to tylko wizerunek w mediach - na prawdę jest inny. Po drugie przyznał się, że to głównie on jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, prawdopodobnie to on odszedł. Najgorsze jest to, że jak napisał przygotowywał się do tego długi czas, to znaczy, że już dawno chciał zerwać, jednak nie zrobił tego na czas, mało tego - ożenił się z kobietą z którą tak naprawdę nie do końca chciał być. Słaby facet.