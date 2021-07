Tak Przemek Kossakowski mówił o małżeństwie krótko przed rozstaniem z Wojciechowską: "Może być jak DOBRA WIEJSKA WĘDLINA, po prostu OBESCHNIE"

Dziennikarz przyznał, że choć na co dzień świetnie odnajduje się w świecie mediów, zdarzało mu się czuć potrzebę życia w odosobnieniu. Jak zdradził, gdyby nie związek z Wojciechowską raczej nie zdecydowałby się na przeprowadzkę do stolicy.

(...) Jestem gościem, który dokonywał w życiu pewnych swoich wyborów, które wyrzucały go zupełnie w taką ciszę (...) Trzy lata temu po prostu spakowałem samochód, wyjechałem na Podlasie, tam mieszkałem rok. Przeżyłem ten rok sam w ciszy, byłem już gościem, który jest od 7 lat w mediach. To było trzy lata temu, więc ja jakby wróciłem do miasta i mieszkam w Warszawie tylko ze względu na związek. Gdyby nie Martyna, to ja bym tam siedział cały czas. To pokazuje, że ja mam jakąś potrzebę ciszy - zdradził.