Przemysław Kossakowski wbija szpilę Martynie Wojciechowskiej? Wymowny fragment jego nowej książki

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski byli jedną z najbardziej lubianych par w show biznesie. Niestety okazało się, że ich związek nie był taki idealny, jakim się wydawał i byli zakochani niedługo po tym, jak poinformowali, że wzięli ślub, szykowali się już do rozwodu. Na początku relacja podróżników rozwijała się za zamkniętymi drzwiami, w tajemnicy przed mediami. Nie trzeba było jednak zbyt długo czekać, by zaczęli wspólnie pojawiać się na branżowych eventach, czy też okazjonalnie na swoich Instagramach. Prędko wyszło na jaw, że ich uczucie nie jest takie piękne, jak mogło się wydawać, bo zaledwie kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego, Kossakowski wyprowadził się od Martyny.

Kossakowski wydał właśnie książkę o intrygującym tytule "Drobna nieuważność i inne historie", w której to opowiada o różnych swoich doświadczeniach, ale i przytacza też zasłyszane historie od innych ludzi. Tygodnik "Na Żywo" dopatrzył się również drobnego akcentu, który może nawiązywać do byłej żony podróżnika. W pewnym fragmencie nawiązano bowiem do podróży na "koniec świata", co przywodzi na myśl program Martyny "Kobieta na krańcu świata".