Przemysław Kossakowski wziął trzeci ślub. Kim była jego PIERWSZA żona? Rozstali się przez problemy finansowe

Pierwsza żona Przemka Kossakowskiego

Okazuje się, że decyzja o przeprowadzce na wieś poważnie odbiła się na jego życiu uczuciowym. Po remoncie domu małżeństwo Kossakowskiego musiało zmierzyć się ze sporymi problemami finansowymi . Wówczas podróżnik podjął decyzję o wyjeździe do pracy za granicę. Niestety próby poszukiwania zarobku zakończyły się fiaskiem, a związek na odległość doprowadził do całkowitego rozpadu jego małżeństwa.

Do Polski wróciłem bez grosza, za to z sześcioma obrazami. Rozpadło się moje małżeństwo. Myślę, że żona zmęczyła się życiem na wsi i rozpaczliwymi próbami wiązania końca z końcem. Zostałem sam. Czterdziestolatek bez kobiety, dzieci, roboty, za to z poczuciem, że w życiu niespecjalnie mu wyszło i musi zbudować je od nowa - dodał we wspomnianym czasopiśmie.