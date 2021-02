Przerażona Magdalena Lamparska pokazuje, jak wygląda po "upiększeniu" przez filtr. "CZY TAKIE CHCEMY BYĆ?"

Magdalena Lamparska przeżyła ostatnio szok, gdy próbowała zrobić sobie selfie za pomocą aplikacji Instagram. Aktorka zaczęła bawić się filtrami "upiększającymi" twarz i doszła do wniosku, że na zdjęciu nie poznaje samej siebie. Odtwórczyni roli Olgi z filmu 365 dni wrzuciła do sieci kolaż przedstawiający dwa zdjęcia (z jej naturalną oraz "poprawioną" twarzą) i publicznie zastanawiała się, jak dostępność do rozmaitych filtrów wpłynie na psychikę młodego pokolenia oraz panujący "kanon piękna".

Powiem Wam, że nie wiem, w jakim kierunku idzie światowy kanon piękna, ale szczerze dziś się lekko przeraziłam. Czy to wciąż ja? Czy chcemy takie być? Wiadomo, że gusta się różnią i o nich się nie dyskutuje. Myślę o nowym pokoleniu kobiet, które już od najmłodszych lat mają dostęp do filtra poprawiającego twarz w sposób totalnie odbiegający od rzeczywistości. Czy to może wpłynąć na ich wyobrażenie na temat, jak powinna wyglądać piękna kobieta? Co myślicie na ten temat? - zapytała.

Większość komentujących podziela obawy celebrytki.

Też mnie to przeraża.

Też to zauważyłam, idzie to w złym kierunku... Niedługo to my, te naturalne, będziemy się czuły jak odmieńce.

Niektórzy internauci dość błyskotliwie zauważyli, że nie wszystkim celebrytkom przeszkadzają "ulepszenia".

A Małgorzata Rozenek nie ma z tym problemu. Ona uwielbia filtry - śmiała się jedna z fanek Lamparskiej.

Spójrzcie na twarz Magdaleny przerobioną przez filtr. Choć trochę podobna do siebie?