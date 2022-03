"Przez Atlantyk". Antek Królikowski pokrętnie tłumaczy się przed Joanną Opozdą, dlaczego NIE NOSI OBRĄCZKI

szczęśliwa 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

mimo, że obrączkę zdjęłam 17 lat temu, zaraz po ślubie. Nadal jesteśmy małżeństwem. Mój mąż zdjął jakieś 10 lat temu (była za mała). OBRĄCZKA TO SYMBOL. Ważne jest to co nas łączy. MIŁOŚĆ. Bez dodatków w formie przedmiotów.