Antoni Królikowski ZACHWYCA się synem: "Jest najpiękniejszym dzieckiem, jakie widziałem. PO MAMUSI"

Karolka🌻🌺🌼 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Szczerze mówiąc to mam to w ***** , sama się dziwię ,że to klikam i czytam ( oczywiście co drugą linijkę ) te głupoty , o tych ludziach którzy 🤔 hmmm...... de facto nie wpływają na losy świata .