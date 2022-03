"Przez Atlantyk". Podekscytowany Antek Królikowski dzwoni do Joanny Opozdy na środku oceanu: "Dumny jestem, że sobie radzisz..."

Twój nick 1 godz. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Mam wrażenie, że kiedy się urodziłam, to miałam w założeniu kochać wszystkich ludzi. Może dziwnie to brzmi. Ale czasem czuje, że zostałam stworzona po to, żeby łagodzić konflikty. Bóg jeden wie, jak źle się czuję kiedy ktoś się kłóci. To jest dla mnie fizyczny ból. Ktoś powie, że to zaburzenie. Ale co jeśli każdy z nas jest po coś? Czy to by nie było piękne założenie? Powiecie a co z tymi, co umierają na raka albo w wypadku samochodowym. A ja na to :nie wiem. Czasem odczuwam tak wielki ból istnienia, że gdyby ktoś zaproponował im, że mogą wziąć moje życie, a ja umrę za nich, to zgodziłabym się bez mrugnięcia okiem. Ale szczerze, nie uważam, żeby coś ze mną było nie tak. Tylko po prostu jestem częścią czekającą na swoją całość. Na swoje przeznaczenie. Chyba musi tak być, bo jeśli ten ból jest bez celu, to jest to najgorsza tortura, jaka istniejemy.