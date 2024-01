Przez ponad trzy dekady była ukochaną miliardera. Co słychać u Grażyny Kulczyk? Wiemy, czym się dziś zajmuje

W 2006 roku media obiegły elektryzujące wieści o rozwodzie Jana i Grażyny Kulczyków . Para postanowiła się rozstać po 33 latach wspólnego życia, a do podziału mieli gigantyczny majątek, który pozwolił obojgu utrzymać pozycję jednych z najbogatszych ludzi w kraju. Na drodze Jana stanęła Joanna Przetakiewicz , która w rozmowie z nami przyznała, że przyczyniła się do rozpadu ich małżeństwa, ale Grażyna zdążyła jej już to wybaczyć.

Co dziś słychać u Grażyny Kulczyk? Tabloid donosi, czym się teraz zajmuje

Grażyna Kulczyk przez lata wspierała męża w jego aktywnościach biznesowych, ale sama też osiągała spore sukcesy w branży. Po rozwodzie eksżona Kulczyka skupiła się na największej pasji i związała ze światem artystycznym. Jednocześnie pojawiała się już na salonach dość sporadycznie i głównie w nawiązaniu do tego, co jej naprawdę w duszy gra.

Swego czasu mówiło się, jakoby Kulczyk planowała zakup galerii sztuki w Poznaniu, a potem w Warszawie. Ostatecznie jej plany się nie ziściły, co zapewne było dla niej kolejnym argumentem za tym, aby wyprowadzić się z kraju. Na nowe miejsce do życia wybrała Szwajcarię, a prywatną galerię sztuki otworzyła w miejscowości Susch, usytuowanej pomiędzy modnymi kurortami.

W ostatnich latach Grażyna Kulczyk raczej nie brylowała na salonach i skupiła się na wyższych celach, a jeśli pokazywała się publicznie, to miało to związek właśnie z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Ostatni raz media udokumentowały jej aktywność w październiku 2023 roku podczas briefingu prasowego, który dotyczył przekazania dzieła Piotra Uklańskiego "The Year We Made Contact" Teatrowi Muzycznemu w Poznaniu. W maju z kolei brała udział w inauguracji Omenaa Art Foundation.