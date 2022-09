Grażyna Kulczyk chwali "kulturę zap*erdolu" i utyskuje na pokolenie Z: "Przynosimy dzieciom i młodzieży WSZYSTKO NA TACY"

jjjjj 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

sorry, ale co ta pani by osiągnęła gdyby nie bogaty mąż? nawet jeśli jest przedsiębiorcza, to miałaby małą firemkę, może z dwoma lub góra trzema oddziałami i potem by przychodziła do sklepu, w którym pracowałam i użalała się nad sobą jak to jej źle, jak to ciężko pracuje i jak to mało zarabia mówiąc, że mi zazdrości etatu (gdzie pracowałam po 12 godzin dziennie, studiowałam zaocznie i zajmowałam się tatą po wypadku.) Takie osoby mi się często przytrafiały, narzekały, że im zostaje 3 tys po opłaceniu składek, podatków, opłat, rat. No mi zostawało 300 zł i nie miałam nawet jednego samochodu, ale co tam, jej się gorzej żyło niż mi.