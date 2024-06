Przybita Jennifer Lopez zmierza na lunch w towarzystwie ukochanej pociechy Emmy (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie życie Jennifer Lopez jest niezwykle intensywne. W obliczu ciągłych informacji o jej kryzysie małżeńskim, amerykańska celebrytka zaliczyła samotny wypad do Europy. Wypoczynek we włoskich kurortach, buszowanie po paryskich butikach oraz brylowanie na pokazach mody dobiegło końca. Warto jednak wspomnieć o ustaleniach zagranicznych portali dotyczących podróży J.Lo z Neapolu do Paryża, albowiem jedna z najsłynniejszych osób na świecie, która najczęściej lata prywatnymi odrzutowcami, tego dnia wybrała lot klasą ekonomiczną.