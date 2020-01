Przygnębiona Miley Cyrus przemierza ulice Kalifornii w nowej fryzurze (FOTO)

Z pewnością fani Miley szczerze życzą jej, by Cody okazał się już "tym jednym", aczkolwiek po tym, jak po 10 latach związku, a 8 miesiącach małżeństwa z Liamem Hemsworthem ta postanowiła go zostawić, to naprawdę niczego w jej przypadku nie można być pewnym. Obecnie jednak nic nie wskazuje na to, by w nowym związku Cyrus działo się coś złego, więc na tę chwilę możemy spać spokojnie.