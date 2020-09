Przygnębiona Sylwia Madeńska przeżywa rozstanie z Mikołajem: "Łzy i PRZESZYWAJĄCY SMUTEK"

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się na planie reality show. ich płomienne uczucie narodziło się na Wyspie Miłości i przetrwało kilka miesięcy. Po raz pierwszy związek uczestników Love Island został wystawiony na próbę podczas wiosennej kwarantanny. Zmuszeni do przebywania ze sobą non stop zakochani wkrótce poczuli, że coraz więcej ich dzieli. Zaczęły się kłótnie, które doprowadziły do kryzysu.

Madeńska i Jędruszczak postanowili jednak zawalczyć o związek - wybrali się nawet na terapię dla par, by ocalić łączące ich uczucie. Po kilku tygodniach przerwy oboje triumfalnie ogłosili renesans swej miłości. Sielanka nie trwała długo - wraz z "odmrożeniem" treningów do Tańca z gwiazdami, zawieszonych wiosną tego roku, para znów zaczęła mierzyć się z rozterkami. W końcu w ostatni piątek, po zakończonym występie Mikołaj poinformował swoich fanów (i Sylwię), że właśnie z nią... zerwał.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak mają kryzys, ale muszą razem tańczyć

Miłość podobno uskrzydla, ale kiedy jest ślepa, te skrzydła podcina. Muszę teraz na nowo odnaleźć w sobie tą Sylwię, którą byłam od zawsze - empatyczną, towarzyską, uśmiechniętą. To będzie wymagało czasu i każdy kto przeżył rozstanie, wie o czym mówię. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, otuchy i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wyjdzie słonce i los się do mnie uśmiechnie... - pisała w sobotę Sylwia.

Jestem tancerką, a Mikołaj jest gwiazdą w tej parze. Jestem profesjonalistką, podejdę do tego zawodowo, jak trenerka do tańca. Co prywatne, to prywatne i nie zamierzam przenosić tego, co się stało prywatnie na salę treningową. Mam nadzieję, że ten tydzień przebiegnie pomyślnie, w przyjaznej atmosferze. Zatrudniono mnie jako tancerkę i wymaga się ode mnie profesjonalizmu - oświadczyła Sylwia.