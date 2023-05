Przyjaciel Anny Lewandowskiej gorzko o Cezarym Kucharskim: "OBNAŻYŁ ją z godności, gdy mówiła o trudnych doświadczeniach"

Takiej afery jak ta, którą rozpętała się po rozstaniu z bliskim współpracownikiem Cezarym Kucharskim, Lewandowscy nie mieli chyba jeszcze w swojej karierze. Przypomnijmy, że nie tak dawno Kucharski postanowił zadrwić w mediach społecznościowych z rzekomych zeznań Anny Lewandowskiej, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem szerszej publiczności. Gwiazda skarżyła się w nich na problemy zdrowotne, których doświadczyła przez stres związany z procesem i medialną aferą.

Przyjaciel broni Anny Lewandowskiej. Mocne słowa o Cezarym Kucharskim

Teraz do gry wkroczył Tomasz Zawiślak, powiernik Lewandowskich i prywatnie bliski przyjaciel Roberta i Anny. W audycji Mateusza Ligęzy z Radia ZET mężczyzna oświadczył, że Ania dostaje od Kucharskiego rykoszetem, gdy tak naprawdę zależeć mu na dotarciu do Roberta.

Wiele rzeczy wokół Ani trzeba zaakceptować ze względu na to, że jest osobą publiczną. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do zachowania Czarka, to uważam, że wyśmiewanie kobiety na podstawie zeznań i doświadczeń Ani jest poniżej krytyki i godności. Czarek jest mężem, ojcem dwóch córek, dlatego uważam, że to nie mieści się w granicach naszej rywalizacji - ocenił surowo Zawiślak.

Gość Radia ZET przyznał przy tym, że cała ta afera z Kucharskim bardzo negatywnie odbiła się na Ani.

Mimo że Ania jest niewątpliwie silną kobietą, to dalej jest tą kobietą i trochę inaczej reaguje na rzeczy, które powstają w konsekwencji takiego szczucia Czarka na nią. Wypowiadają się na temat Ani ludzie, którzy absolutnie nie powinni się wypowiadać - stwierdził Zawiślak, odnosząc się najpewniej do ostatnich wypowiedzi Bogusława Leśnodorskiego.

Ania nie zasługuje, by Czarek publicznie obnażał ją z godności, w momencie gdy ona mówi o swoich trudnych doświadczeniach związanych z macierzyństwem. Jedyne, o co proszę, to o zachowanie granic i umiaru.

Tomasz Zawiślak surowo ocenia Cezarego Kucharskiego

Przy okazji wizyty w radiu przyjaciel Lewandowskich podkreślił, że Ania ma zdecydowanie ciekawsze rzeczy do roboty, niż wojowanie z Kucharskim, niemniej jednak poczuła się zraniona przez kogoś, kogo uważała za przyjaciela.

Jednak spędzili z Czarkiem dużo czasu, rozmawiając na wiele tematów. Obdarzyła go gigantycznym zaufaniem. To element, który ją boli i dotyka, jak prawdopodobnie dotknąłby każdego z nas. Nikt nie jest przygotowany na to, że ktoś przekazuje opinii publicznej rzeczy, które nigdy nie powinny tam trafić.

