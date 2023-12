"Przyjaciel" ujawnia mroczną tajemnicę Matthew Perry'ego: "On nigdy NIE BYŁ CZYSTY! Wszystkich okłamywał"

Według oficjalnych informacji podanej przez amerykańskie służby do publicznej wiadomości gwiazdor Przyjaciół - Matthew Perry - zmarł w wyniku przedawkowania ketaminy. Tymczasem poziom narkotyku wykryty w jego organizmie był porównywalny do tego u pacjentów poddanych narkozie ogólnej. Tak potężna dawka doprowadziła do przeciążenia systemu krwionośnego i niewydolności układu oddechowego w wyniku czego aktor utopił się w basenie, w którym znaleziono jego ciało. Incydent ten jest o tyle wstrząsający, że przez ostatnie miesiące swojego życia aktor utrzymywał, że udało mu się wrócić do trzeźwości. Nieco inne zdanie na ten temat zdają się mieć jego bliscy znajomi.