Wstrząsające wyznanie Matthew Perry'ego. Tak przed śmiercią opisał kulisy leczenia KETAMINĄ

Niestety i u nas tak będzie bo idzie do nas ta amerykańska moda na ciągle bycie w terapii i łykanie tabletek za każdym razem gdy spotka nas jakieś niepowodzenie. Jak gadam ze znajomymi to się okazuje ze co drugi bierze jakieś proszki. Też mam niepowodzenia jak każdy człowiek, stresujące momenty w życiu, smutki, ale uczę mój organizm samemu z tego wychodzić. A ludzie od razu biegną po jakieś psychotropy, chodza wtedy przymuleni a ich organizm nie ma szans nauczyć się radzić sobie z trudami życia i nigdy tej umiejętności nie rozwija. A jeśli mieli taka umiejętność to dragami ją zabijają.